Egholm kåret som Årets Talent

- Det er bare kæmpe stort og virkelig en anerkendelse for det arbejde, jeg har lagt i det hele. Jeg er ikke vant til at blive hyldet på den måde, og bare det at køre en omgang rundt i arenaen, mens folk stod op og klappede hele vejen rundt, sagde det hele, fortalte Jakob Egholm fredag morgen.

Den unge Holbæk-rytter, der er godt i gang med forberedelserne til sin første sæson som U23-rytter, føler, at den flotte pris kan være med til at skubbe den forberedende træning godt i gang.

- Prisen giver et kæmpe boost, som er meget vigtigt lige nu i forhold til at tanke motivation til træningen for at blive superskarp til foråret, sagde Jakob Egholm, som fra nu skruer op for træningsmængden og i starten af januar sammen med U23-landsholdet skal på en træningssamling, inden han senere tager med sit kontinentalhold, Giant-Scatto, på et træningsophold i Spanien.