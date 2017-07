Dropper både co-driver og næste løb trods førsteplads

- Der var en af prøverne i Belgien, hvor vi kørte notekørsel. Der trådte hun over min grænse. Vi har kun to gennemkørsler, og jeg er fuldt fokuseret på at få den bedste kørsel. Så begynder hun at diskutere, og så ryger mit fokus. Der viser hun, hun ikke helt kan være med. Man har en notesbog med alle kryds og afstandene til krydsene, og hun kunne ikke følge med. Vejene er så smalle, så vi er nødt til at køre med en o.k. fart på 30-40 kilometer i timen. Der er mange, der skal køre, og hvis vi ikke holder tempo og rytme, så bliver vi overhalet og får ødelagt notekørslen. Men hun ville diskutere og syntes ikke, jeg kørte langsomt nok. Hvis du vil være med på det her plan, så er du nødt til at være hurtig nok. Jeg endte med at sige, at hun kunne gå hjem, siger Simon Vallentin.