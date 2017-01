Dramatisk etmålssejr til Lammefjorden

Lammefjordens håndboldspillere bevarede køligheden i slutningen af opgøret, da 3. divisionsholdet på hjemmebanen i Hørve søndag havde besøg af andetholdet fra HØJ. For i kampens slutfase lykkedes det at holde gæsterne fra fadet og bevare en etmålsføring, så hjemmeholdet efter sidste fløjt kunne juble over sejren på 24-23.

HØJ, der trænes af sidste sæsons træner i Lammefjorden Kenneth Lange Rasmussen, gik til pause med en føring på et mål - 11-10. Og i anden halvleg var det, bortset fra stillingen 18-15 til HØJ, et tæt parløb på måltavlen frem mod de sidste minutter. HØJ havde i to angreb muligheden for at få udlignet, men skød først på stolpen og smed i det næste angreb bolden ud over sidelinjen. Og så kunne Lammefjordens spillere for anden gang i sæsonen juble over en sejr over HØJ - første møde vandt nordvestsjællænderne med 26-24.