DM i cykelcross til Holbæk

09. januar 2017 Af Anders Vestergaard

Danmarks Cykle Union har et godt øje til Holbæk, når der skal arrangeres store cykelsportsbegivenheder i Danmark.

Søndag blev det nemlig offentliggjort, at Holbæk Cykelsport skal være vært for DM i cykelcross i 2018.

Mesterskaberne, der skal køres om godt og vel et års tid, bliver det femte DCU-arrangement på fem år for cykelklubben med de 235 medlemmer på Borgmestergårdsvej i Holbæk.

Senest blev de sjællandske mesterskaber afviklet ved Absalonskolen i november. Og til august står Holbæk som værtsby og Holbæk Cykelsport som arrangør også bag det internationale UCI Gran Fond 2017, ligesom en afdeling af den løbende Post Cup Nord skal køres på samme rute umiddelbart efter. Tidligere er det også blevet til værtsskab for en enkeltsstart i Post Cup Danmark Rundt, og under Tour de France har »TV2 på tur« også været forbi.

Så noget tyder på, at Holbæk er ved at udvikle sig til en rigtig cykelby. Og det er ikke mindst Holbæk Cykelsports formand, Benny Still­hof Nielsen, glad for.

- Vi fik beskeden i sidste uge, men det blev først officielt ved søndagens cross­mesterskaber i Odder, så det er stadigvæk meget nyt. DCU har set, at Holbæk Cykelsport har organisation og erfaring i at arrangere cykelløb, og det betyder jo ikke mindst en masse omtale af og interesse for klubben, som da også har haft en fin vækst i medlemstilgangen i de seneste år, siger cykelformanden, der endnu ikke ved, hvor cross-ruten i DM-udgave 2018 skal placeres.

- Der er intet fastlagt endnu, men jeg håber da, at området omkring Absalonskolen kan bruges igen. SM-ruten var meget udfordrende, og så var den også publikumsvenlig, fordi man ikke skulle gå langt for at se store dele af ruten, siger Benny Stillhoff, der i øvrigt roser Holbæk Kommune for at være samarbejdsvillig og meget hjælpsom ved de store cykelarrangementer.