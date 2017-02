DM-guld til holbækker

Parret, der endnu ikke har spillet sammen et år, vandt finalen i tre sæt med 21-19, 13-21, 21-14 over Mathias Christiansen og David Daugaard, som i semifinalen havde slået favoritparret med holbækkeren Mads Pieler Kolding og Mads Conrad-Petersen ud.

Colberg/Fladberg kom til pausen i tredje sæt med et lille forspring, som det lykkedes dem at øge, så de havde syv matchbolde. De skulle dog kun bruge to for at sikre sig mesterskabet.