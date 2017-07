Da Henrik Djernis lagde VM-trøjen på hylden, fortsatte han i cykelbranchen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Cyklen blev hans skæbne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cyklen blev hans skæbne

Lokalsport - 20. juli 2017 kl. 09:57 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den tidligere mangedobbelt verdensmester i mountainbike og cykelcross, Henrik Djernis, lod for år tilbage en strålende karriere afløse af et liv som tilfreds ejer af en cykelforretning i Kalundborg.

51-årige Djernis har legendestatus i dansk cykelsport, men det var mere legen end ambitioner, der drev den unge Djernis i starten af karrieren. Og undervejs var han flere gange tæt på helt at stoppe.

Djernis lærte at cykle på sin fem års fødselsdag. Familien boede dengang midt i Gammelrand Grusgrav, hvor Djernis ikke mindst lærte sig at køre i uvejsomt terræn. Og i 1978 blev 12-årige Djernis meldt ind i Kalundborg Cykelklub og fik smag for at køre cross.

Og til hans store overraskelse vandt han sit første crossløb på Møllebakken i Kalundborg.

- Det kan lyde mærkeligt, men jeg havde egentlig aldrig en kæmpedrøm om nå et mål og blive verdensmester. Jeg kørte, fordi det var sjovt. Det er bare kommet sådan lidt gradvist, husker Djernis, som trods et styrt i starten, kørte sig op og blev nummer ni ved junior-VM i 1984.

Men de første år som seniorrytter blev ikke nemme for unge Djernis. Resultaterne var svingende, og træningen stod han mere eller mindre selv for.

- Efter VM i 1986 og 1987 var jeg parat til at stoppe og spurgte mig selv, om al den træning var det hele værd, indrømmer Henrik Djernis.

Det afgørende retningsskifte i karrieren kom i mødet med fodboldlandsholdets massør Allan Poulsen, som efter en test på Odense Universitet, mente, at Djernis i løbet af 16 uger lige kunne nå at komme i form til VM.

- Jeg tænkte, at det ikke tager 16 uger at komme i form. Vi havde jo den holdning dengang, at hvis man lige gav den en skalle i tre uger, så var man klar. Men Allan lavede et program, hvor det var planlagt, hvornår jeg skulle toppe. Det var en stor omvæltning og gav mig et kæmpe boost, fortæller Henrik Djernis.

Djernis sluttede sin karriere i 2001. Efter karrieren var det ikke på forhånd givet, at cyklen skulle blive ved med at være omdrejningspunktet i den sympatiske kalundborgensers liv. Men det blev den i høj grad.

Som udlært cykelmekaniker kastede han sig over kæde og krankboks på et par cykelværksteder i Kalundborg, inden han i 2011 overtog det der i dag hedder Fri BikeShop i Kalundborg, med to ansatte og chefen selv.

Læs hele historien om Henrik Djernis i torsdagens printudgave af Nordvestnyt.