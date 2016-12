Send til din ven. X Artiklen: Colberg vil i top 50 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Colberg vil i top 50

Lokalsport - 27. december 2016 kl. 10:21 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mod alle odds har holbækkeren Frederik Colberg og makkeren Rasmus Fladberg på bare et halvt års tid etableret sig som et af Danmarks nye internationalt stærke doublepar i badminton. Internt i den nye double-konstellation er de to enige om, at Fladberg typemæssigt er en Volkswagen, der kører langt på literen, mens Colberg er en finurlig Porche.

Og nu er det, siden de lidt overraskende slog badmintonpjalterne sammen efter længere skadepauser, så gået med Porsche-fart mod verdenstoppen for det ambitiøse doublepar.

I de seks første turneringer nåede de blandt andet finalerne i Belgien og Ungarn og kvartfinalen i Holland, inden et travlt efterårsprogram kulminerede i amerikanske Los Angeles med parrets første turneringssejr i årets sidste turnering, hvor Frederik Colberg og Rasmus Fladberg ikke alene strøg helt til tops i challenge-turneringen, men også - og ikke mindst - tjente 4000 point til verdensranglisten. Her hoppede den danske duo 20 pladser op og ligger efter den seneste opdatering som nummer 65. Det perfekte afsæt til at opnå det store mål for sæsonen

2017.

- Målet og vores succeskriterie er at komme i top 50 i 2017, så vi kan sikre os nogle seedninger og undgå topseedede spillere i de første runder. Og så viser det samtidig, at vi har leveret gode resultater og noget kontinuitet. Så det er næste skridt. Det er et stort trappetrin at tage til det næste niveau, men vi føler, vi arbejder den rigtige vej, fortæller 23-årige Frederik Colberg.