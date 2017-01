Risikoen for at køre fast er overhængende i Vestsaharas sand. Det fik brødrene Clausen at mærke i ørkenrallyets 2015-udgave.

Clausen og Glad på rally-eventyr

Lokalsport - 21. januar 2017 kl. 10:10 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rækken af både fysiske og mentale udfordringer er næsten endeløs, og risikoen for alverdens uheld i Vestsaharas orange sand er overhængende.

Men - som børn til juleaften - glæder de sig alligevel intenst til de næste par ugers strabadser, når 2017-udgaven af Intercontinental Rally skydes i gang på stranden i den spanske sydkystby Almeria på mandag.

Forude ligger 6000 kilometers langdistance-rally for brødrene Jens og Anders Clausen fra Holbæk og Team Glad med Jacob Glad og Philip Volmer Hansen fra Kalundborg, der i deres ombyggede rallybiler skal gennemføre 14 dagsetaper i uvejsomt terræn gennem Marokko, Vestsahara, Mauritanien og Senegal, inden de - om alt går vel - når målet i det afrikanske kontinents vestligste punkt, Dakar.

For Team Glad, der er med for fjerde gang, er der en sejr fra 2015-udgaven af det hårde løb at forsvare. Chauffør Jacob Glad og navigatør Philip Volmer Hansen vandt nemlig det lange rally med bare 12 minutter efter godt 55 timer kørsel. Den bedrift vil de to kørere og deres medfølgende support-team forsøge at gentage.

- Vi satser dog primært på at undgå uheld og tekniske problemer og nå hele vejen til Dakar, fortæller Jacob Glad, som sidder bag rattet i den specialbyggede QT Wildcat 500 med de 350 hk under motorhjelmen.

Forhåndsbegejstringen er også stor hos autoforhandler-kollegaen i Holbæk, Anders Clausen.

Han skal sammen med lillebror og chauffør Jens deltage for anden gang i Intercontinental Rally, hvor det i 2015 blev til en niendeplads - og ikke mindst en kæmpe glæde og tilfredstillelse ved at have gennemført løbet.

Og selv om udfordringerne i de næste par uger er mange, hårde og uventede, er Anders Clausen ikke i tvivl om, hvad det er ved det lange og skrappe rally-race, der tænder brødrene.

- Det er en ubeskrivelig oplevelse som gamle bilfolk at få lov til virkelig at være i et med vores specialbyggede Suzuki. Og i 14 dage at være sammen med en masse ligestillede, der kan lide motor, benzin og race - og som er på eventyr og lever drømmen ud, fortæller 50-årige Anders Clausen, der som andenkører primært har ansvaret for at finde vej.

Han er ikke mindst fascineret af hele spillet og hjælpsomheden i hele rally-karavanen på omkring 200 mennesker undervejs i løbet.

- På ruten stopper man altid, hvis motorcyklerne har problemer. Vi hjælper andre, hvor det er muligt, og grundliggende skal vi jo have alle med i mål, det ligger dybt i os alle sammen, siger Anders Clausen.

