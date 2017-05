Bedste hjemmebaneform siden 2010

Med sejren på 2-0 søndag over FC Sydvest 05 Tønder rykkede Holbæk ikke bare op over nedrykningsstregen.

Der er ikke opgjort en officiel klubrekord for flest hjemmesejre i træk. Men rekorden for flest hjemmekampe i træk uden nederlag er tilbage fra 2008-09, hvor holdet fik point 15 kampe i træk startende med 4-1 over Dalum i august 2008 og sluttende med 2-2 mod Stenløse i et år og to dage senere.