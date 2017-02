Den tidligere ligatræner og landstræner i New Zealand, Peter R. Jensen, bliver sportsdirektør i Holbæk Badmintonklub. Foto: Mie Neel

Badmintonklub får sportsdirektør

Lokalsport - 28. februar 2017 kl. 22:51 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et forsøg på at skabe et bæredygtigt elitemiljø og derigennem at tiltrække og fastholde spillere, har Holbæk Badmintonklub i samarbejde med Stenhus Sportscollege ansat den tidligere træner og sportschef i ligaklubben Vendsyssel og landstræner i New Zealand, Peter R. Jensen, som sportsdirektør i 2. divisionsklubben på Peter Billesvej i Holbæk.

Han er sammen med familien fornylig vendt hjem efter godt to år som landstræner i New Zealand og tiltræder i Holbæk Badmintonklub den 1. juni.

Tirsdag aften blev den 46-årige kommende sportsdirektør og træner på badmintonlinjen på Stenhus Sportscollege præsenteret for en del af medlemmerne af badmintonklubbens formand Claus Vognsen.

- De unge mennesker har behov for nogen at spejle sig i, og derfor har vi behov for et styrket elite- og træningsmiljø som giver et bedre spejl. Og samtidig har vi fokus på, at badmintonsporten generelt - og os som klub - mister mange medlemmer i disse år, så nu prøver vi noget nyt med en kapacitet som Peter, der bliver en styrkelse af vores organisation og i øvrigt vil have sin daglige gang i klubben, siger badmintonklubbens formand.

- Jeg kender Holbæk fra min tid som aktiv og har altid set badmintonklubben som en god klub, der har formået at udvikle talenter, som f.eks. landsholdsspiller Mads Pieler Kolding. Og så er Stenhus College meget visionær inden for idrætten, og inden længe kommer også Holbæk Sportsby med Badminton Europes elitecenter, så at få alle disse interressenter til at samarbejde om det altoverskyggende gode træningsmiljø, ser jeg som min formemmeste opgave, siger Peter R. Jensen, som også skal indgå i klubbens trænerteam for derigennem at sikre en kontinuitet i klubben.

Holbæk Badmintonklub har i øvrigt netop forlænget aftalerne med trænerduoen Line Kruse og Mie Schjøtt-Kristensen med endnu et år.