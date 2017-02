Se billedserie Torsdag blev badminton-projektet "Centre of Excellence" præsenteret. 24 af Europas største badmintontalenter skal frem mod 2020 bo og træne i Holbæk. Badminton Europe betaler årligt en halv million euro for projektet. Fra venstre ses Per Farbøl, rektor på Stenhus, Jeroen van Dijk, manager i Badminton Europe, Carsten Damgaard, talsmand for Holbæk Sportsby, og Holbæks borgmester Søren Kjærsgaard (V). Foto: Peter Andersen

Badminton-projekt sender millioner til Holbæk

Lokalsport - 23. februar 2017 kl. 15:37 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En halv million euro komer Badminton Europe til at lægge i Holbæk hvert år frem mod 2020 i forbindelse med badmintonprojektet »Centre of Excellence«, som SN.dk i sidste uge skrev ville komme til at ligge i Holbæk.

Pengene går ikke direkte i kommunekassen, men går til halleje, trænerlønninger, indkvartering af spillere med mere. Og vil man vide, hvor meget det er for Badminton Europe, er Jeroen van Dijk, manager i det europæsike badmintonforbund, klar i mælet:

- Vi har et årligt budget på mellem to og to en halv millioner euro, siger Jeroen van Dijk.

På et pressemøde i Stenhus Gymnasiums nye idrætshal præsenterede han torsdag projektet sammen med rektor Per Farbøl, Holbæks borgmester Søren Kjærsgaard (V), og Carsten Damgaard, der er talsmand for Holbæk Sportsby.

24 af Europas største talenter kommer frem mod 2020 til at bo og træne i Holbæk, hvor Holbæk Sportsby og Stenhus er gået i samarbejde med Badminton Europe.

Spillerne bliver udvalgt i første uge af maj, og niveauet bliver beskrevet som de bedste af den næste generation spillere.

Borgmester Søren Kjærsgaard glæder sig over projektet, men han tør ikke sige, hvor meget det samlet kommer til at være værd for Holbæk.

- Det tror jeg ikke, man kan sige. Hvad er brandingværdien af det her? Men det kommer til at være en attraktion for kommende tilflyttere, siger borgmesteren.

