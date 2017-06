Jonas Thomsen, til højre, og Malte Sjørslev ærgrer sig over et annulleret Holbæk-mål i nederlaget til VSK Aarhus. Foto: Per Buurgaard Christensen

Anfører forstår ikke annulleret mål

Lokalsport - 02. juni 2017 kl. 16:58 Af Christian Dahl

Holbæks anfører Jonas Thomsen scorede begge Holbæks mål i 2-3-nederlaget til VSK Aarhus torsdag aften. Men faktisk havde han bolden i nettet tre gange, og han forstår ikke, hvorfor han ikke fik anerkendt alle tre mål.

- Dommeren sagde, at jeg satte en hånd i ryggen på VSK-spilleren. Men han bakkede ind i mig, så jeg synes, at det er en duel hvor jeg beskytter mig selv og kommer højest op, sagde anføreren, der havde svært ved at sluge nederlaget på 2-3.

- Jeg synes den er tung. Set over 90 minutter synes jeg vi var bedst. Og det mål, som de scorer på hjørnespark, det må vi bare ikke give væk på et tidspunkt, hvor vi havde momentum. Så jeg er sindssyg ærgerlig over at vi ikke få point. Et havde også været godt, sagde Jonas Thomsen.

Anføreren fik en advarsel i kampen, og dermed er han igen i karantæne i den pludselig ekstra vigtige udekamp mod Svendborg anden pinsedag. Der må Holbæk altså undære en spiller, som kan gøre ondt på de andre hold.

- Holbæk viste, at det er et godt hold, og man kunne se, at de havde glæde af at Jonas Thomsen var tilbage, han er saftsuseme en dygtig spiller, sagde VSK Aarhus' træner Poul Skibsted Lyse efter kampen.