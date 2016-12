Lulle Zahle er fortsat medlem af Alternativet. Men nu skal hun have en tænkepause. Foto: Agnete Vistar

Zahle fortsætter som løsgænger

Lejre - 27. december 2016 kl. 09:23 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lulle Zahle kommer ikke som ventet til at repræsentere Alternativet i Lejres kommunalbestyrelse. Til DAGBLADET Roskilde tirsdag siger hun, at det er hendes hensigt at fortsætte som løsgænger.

- Jeg er fortsat medlem af Alternativet for at kunne fastholde den røde tråd i mit liv, men jeg er trådt ud af bestyrelsen her i Lejre. Jeg er måske lidt for rød til den øvrige bestyrelse, der er mere blå, siger Lulle Zahle, der tidligere på året meldte sig ud af SF og siden ind i Alternativet.

Ifølge Alternativets regler skal man være et halvt år i »karantæne«, før man kan repræsentere partiet i en funktion som for eksempel medlem af en kommunalbestyrelse, og Lulle Zahles karantæne udløber sidst i januar.

På spørgsmålet om, hvad der har skilt hende og den øvrige bestyrelse i Alternativet, svarer Lulle Zahle, at de blandt andet har talt om borgmestervalg til næste kommunalvalg:

- Og jeg er jo meget glad for Carsten Rasmussen. Men resten af bestyrelsen er mere blå. De har dog slet ikke lagt sig fast. De skal have tid til at modne synspunkterne, siger Lulle Zahle.

Se også DAGBLADET Roskilde tirsdag.