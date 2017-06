Palle Nielsen (th), Bondeskovgaard Savværk, vandt Lejres Erhvervspris 2017 og 10.000 kroner til et lokalt kunstværk. Til venstre formanden for erhvervs- og tursimeudvalget, Grethe Saabye. Foto: Agnete Vistar

Vinder af erhvervspris: En meget glædelig overraskelse

- Det er meget uventet at vinde. Tusind, tusind tak. Vi er en lille virksomhed, og når jeg kommer her på kommunen, er det normalt for at hente en byggetilladelse. Det er en stor ære at modtage denne pris, sagde en meget glædeligt overrasket Palle Nielsen.