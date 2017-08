Et foreløbigt udkast fra Pluskontoret Arkitekter til de kommende almene boliger på Ryttergården i Kirke Hyllinge. Lejre Kommunes materiale

Vil sikre fortrinsret til almene boliger

Lejre - 03. august 2017 kl. 09:33 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Unge, ældre og skilsmisseramte fra Lejre kan få lettere ved at få en almen bolig fremover. Politikerne i Lejre Kommune vil sikre, at der bliver en form for fortrinsret for visse befolkningsgrupper i de kommende almene boliger i kommunen og forhandler nu med boligselskaberne om særlige fortrinsvilkår for kommende beboere.

Det skriver DAGBLADET Roskilde torsdag. De langt over 100 almene boliger, som skal bygges de næste år i Hvalsø, Kirke Hyllinge, Lejre by og Osted, kan blive meget eftertragtede. Ikke mindst for ældre mennesker i kommunen eller de, som er ramt af for eksempel skilsmisse og familieopbrud.

Mange stemmer har været fremme i debatten om, at Lejres egne borgere bør have en eller anden form for fortrinsret frem for udefrakommende i de kommende almene boliger.

