Se billedserie Region Sjællands borgmester Jens Stenbæk talte om de flere hundrede forurenede grunde, som regionen skal rense op. der er store perspektiver i de partnerskaber, som nu skal teste nye metoder til oprensning af forurening ved Hvalsø. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Video: Stor ny testgrund for forurening indviet

Lejre - 15. september 2016 kl. 08:39 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stengårdens losseplads ved Hvalsø blev indviet onsdag af Region Sjælland som testgrund for fem virksomheders banebrydende forskning, der skal rense jord og vand fra forurening. Det skriver DAGBLADETRoskilde torsdag.

Det er nogle meget store perspektiver for fremtiden, der rulles ud nu med den nye testgrund. Her rykker fem grupper af forskere og eksperter ind for at teste og udvikle helt nye metoder til at oprense forurenede grunde og lossepladser. Pladsen blev indviet med en stor skare af gæster fra hele Danmark, Region Sjællands borgmester Jens Stenbæk (V) og Lejres borgmester Mette Touborg (SF).

Den gamle losseplads på 1.200 kvadratmeter syd for Roskildevej er den egentlige testgrund. Over for vejen, på nordsiden, er der opsat nye bygninger og store containere, hvor de fem firmaers grej er placeret, og hvor udviklingen af forskningen foregår. Stedet fungerer som center til udvikling og afprøvning af de nye metoder til oprensning af forurening.

Og det har Region Sjælland en særlig interesse i at have en aktie i. Det er regionens opgave at oprense forurening, og med testgrunden er det ambitionen at sikre rent drikkevand nu og i fremtiden, som regionsborgmesteren sagde ved indvielsen.

Der ligger flere tusinde forurenede grunde i Region Sjælland, og regionen skal oprense flere hundrede af dem. Derfor er det vigtigt at udvikle nye metoder.

- Med testgrunden skabes nye muligheder for et offentligt-privat samarbejde om projekter og udvikling af nye teknologier, sagde Jens Stenbæk.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde torsdag.