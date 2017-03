Se billedserie Marriane Beyer i gang med at træne deltagerne på et af mandagens LOF-hold i varmtvandsbassinet på Bøgebakken. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Video: Det varme vand er meget eftertragtet

Lejre - 04. marts 2017 kl. 11:24 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilmeldingerne er styrtet ind som en lavine til de hold i varmtvandsbassinet på Bøgebakken, som en række foreninger har oprettet efter genåbningen af bassinet i januar, skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

Instruktør Marriane Beyer står på kanten og holder øje med de seks kvinder i vandet. Kort efter er de i gang med øvelser med hjælp af store skumslanger og skum-vægte. Vandet piskes rundt, der er mange smil i bassinet, og samtidigt megen koncentration. Luften er 30 grader varm, og for de seks kvinder i vandet er det som at komme i et tropisk paradis.

Scenen er varmtvandsbassinet i kælderen under Bøgebakken Ældrecenter. Det er kun knapt to måneder siden, at varmtvandsbassinet i kælderen under Bøgebakken Ældrecenter i Lejre blev åbnet med stor festivitas. 10 år har det eftertragtede bassin ligget knastørt, siden en byggeskandale blev opdaget. Et helt årti er gået med en voldgiftssag og en renovering, men så var vejen også banet for brug af bassinet.

Og siden genindvielsen er det bare gået forrygende hurtigt: bassinet er stort set konstant i brug, efter at der er åbnet op for, at foreninger kan leje sig ind.

Deltagerne på de forskellige hold har typisk problemer som smertefuld leddegigt, fibromyalgi, sclerose eller sygdomme som kræft. Nogle er bare generelt dårligt gående og har problemer med bevægeapparatet.

