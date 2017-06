Pluskontoret Arkitekter har lavet et foreløbigt udkast til 60 boliger, fordelt i 38 huse, heraf de fleste er i to etager. Mod øst ligger vejen Enghavevej, der skal føde området. Vejen skal eventuelt gøres bredere. Lejre Kommunes materiale

Venstre: Alt for mange boliger

Lejre - 21. juni 2017 kl. 09:39 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i kommunalbestyrelsen har stemt for at sende en lokalplan i høring med forslag om 60 boliger i op til to etager på Ryttergården i Kr. Hyllinge, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Men hvorfor skal vejen beredes for en lokalplan, der gør det muligt at opføre 60 boliger på Ryttergårdens areal i det nordøstlige Kr. Hyllinge - boliger i to etager, og hvoraf en del kun er på 50 kvadratmeter? Når der nu ligger en lokalplan i forvejen, som giver mulighed for 30 boliger ved Ryttergaardsvej?

Det var udgangspunktet mandag for Jens K. Jensen (V) i debatten. Han er gået passioneret ind i denne sag. Venstre havde et vandre-arrangement søndag i området, hvor den altovervejende holdning blandt de borgere fra byen, der deltog, var på linje med hans opfattelse af den kommende lokalplan.

- Forslaget til den nye lokalplan lægger op til 60 boliger. Jeg ville ikke have noget imod at gå op til 32-34 boliger, men en fordobling er horribelt. Genovervej det dog. Det er spild af penge af bruge på de små boliger på 50 kvadratmeter; det er for småt. Man skal bo i boliger på minimum 65 kvadratmeter, med to gode værelser, sagde Jens K. Jensen.

