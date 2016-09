Vejføring: Tavlen viskes ren

Før aftenens møde i kommunalbestyrelsen så det ud til, at den kendte plan for en vejadgang gennem den grønne kile vest for Hvalsø blot skulle et skridt videre. Lokalplan LK 40 skulle have et kommuneplantillæg, så lokalplanen kunne komme i overensstemmelse med kommuneplanen, efter at den to gange er blevet underkendt i miljøklagenævnet.