V: Sag om udbud ikke beskrevet godt nok

Venstre og DF har i økonomiudvalget i Lejre taget forbehold for, at kommunen deltager i et stort fælleskommunalt udbud om anbringelse af unge på døgninstitutioner. Og S og SF afviser helt ideen, skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

Det er derfor tvivlsomt, om der bliver nogen Lejre-andel i forsøget på at lave et stort regionalt fællesudbud om anbringelse af unge på døgninstitutioner. Ifølge oplægget kan 16 kommuner i Region Sjælland gå sammen om en udlicitering af anbringelse af unge fra 15 til 23 år; typisk unge med autisme, Aspergers syndrom og ADHD.

Mandag aften skal Lejres kommunalbestyrelse se på sagen. Venstres forbehold skyldes, at partiet ikke synes, at sagen er beskrevet godt nok.

- De oplysninger er vigtige for os, fordi det er med til at give et billede af, hvordan det vil være for borgerne, hvis Lejre Kommune går med i den rammeaftale. Overordnet set har Venstre jo en ledestjerne, der hedder »mennesket fremfor systemet«, men samtidig har vi jo også en ledestjerne, der hedder »mest muligt for pengene i den rette kvalitet«. Derfor har vi gjort os mange overvejelser om, hvad vi skal mene om denne sag, forklarer hun.