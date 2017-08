Venstre vil nu arbejde for, at alle - også kredsen bag projektet Allerslev Friskole - skal kunne byde ind på bygningerne på Lejrevej 15A-G. Foto: Agnete Vistar

V: Alle skal kunne byde på Lejrevej 15

- Vi har bedt borgmesteren om en fornyet drøftelse af udbudsgrundlaget på det næste økonomiudvalgsmøde den 22. august, hvor vi udover at få en forklaring på, hvorfor der er indføjet denne klausul, også vil foreslå, at vi sletter klausulen i udbudsmaterialet, udtaler de to Venstre-medlemmer af økonomiudvalget, Line Holm Jacobsen og Carsten Helles Rasmussen.

- Vi er udmærket klar over, at udbudsmaterialet vedrørende Gl. Allerslev skole var på dagsordenen til økonomiudvalgets møde i juni 2017. Men klausulen om, at det kun er købere, der har projekter til boligbyggeri, fremgik overhovedet ikke af indstillingspunkterne, men blev først nævnt et godt stykke inde i sagsfremstillingen med en ordlyd, der er åben for fortolkning, siger Line Holm Jacobsen.