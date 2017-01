En situation fra 9.x på kirke Saaby Skole, hvor Amanda og Maya arbejder med deres valgtemaer. Foto: Lejre Kommune

Unge skal til stemmeurnerne

Lejre - 28. januar 2017 kl. 14:28 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Eleverne fra 8. og 9. klasse i Lejre Kommune skal deltage i et valg, når de den 2. februar 2017 skal sætte deres kryds. Forud går flere ugers arbejde med politiske kampagner, debatter og masser af engagement, skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

Alle folkeskolerne i Lejre Kommune deltager i Skolevalg 2017, som er et undervisningsforløb for alle elever i 8., 9. og 10 klasse i Danmark, på Grønland og Færøerne. Den 2. februar skal de sætte deres kryds ved et parti, der er opstillingsberettiget til Folketinget.

Skoleeleverne i Lejre har udvalgt tre mærkesager, som de har arbejdet med forud for valget, og på Kirke Saaby Skole har eleverne arbejdet med temaer som aktiv dødshjælp, stemmeret til 16-årige og ingen afgift på el-biler. Meldingen fra eleverne er klar - politik er spændende og sjovt, skriver Lejre Kommune i en pressemeddelelse.

- Jeg var ikke før særlig interesseret i politik, men jeg har nu ligesom fået et overblik over, hvad partierne står for, og det er sjovt at prøve at gennemskue den argumentation, partierne bruger, siger Amanda, 16 år fra 9.x på Kirke Saaby Skole.

- Jeg synes, at det har været virkelig spændende at arbejde med de her politiske mærkesager, og det har også betydet, at vi derhjemme taler mere om politiske emner over middagsbordet, tilføjer hendes klassekammerat, Maya på 15.

DR Ultra dækker begivenheden og offentliggør resultatet den 2. februar 2017 om aftenen.