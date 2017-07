Den 24-årige mand slap for straf for besiddelse af hash, der skulle sælges. Arkivfoto

Ung mand fik bøde for kokain

En 24 mand fra Hvalsø har i Retten i Roskilde fået en bøde på 6.000 kroner for at være i besiddelse af 0,3 gram kokain til eget brug, skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Dermed slipper han for en betydeligt større straf, da han også var tiltalt for at have været i besiddelse af 115 gram hash til videresalg, samt en ulovlig CS gasspray. De ting blev fundet, da politiet sent om aftenen den 11. december 2015 ransagede en lille lejlighed i Hvalsø, hvor den 24-årige mand boede.