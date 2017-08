Send til din ven. X Artiklen: Tyveknægte nappet under indbrud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tyveknægte nappet under indbrud

Lejre - 28. august 2017 kl. 11:33 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet lykkedes med at fange to indbrudstyve sent søndag aften nord for Osted med hjælp af en dygtig politihund - og en årvågen anmelder. Det skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

Lidt før klokken 23 opdagede en person, at der var et indbrud i gang i en lagerbygning ved Hovedvejen, hvor tyverialarmen var gået i gang. Han ringede til politiet og gemte sig ved indkørslen til ejendommen og holdt øje. Politiet kørte hurtigt til stedet, og det lykkedes dem snart at få fat på en 18-årig mand fra Korsør, der overgav sig.

Den unge mand blev straks anholdt og sigtet for indbrud i lagerbygningen, hvor en dør var brudt op. Så blev en politihund sluppet løs, og den kunne sit kram, da den gennemsøge lagerhallen. Herinde fandt hunden en mand gemt under et tæppe.

En 28-årig mand, iøvrigt uden fast bopæl, blev således også anholdt og også sigtet for indbrud. På stedet holdt en varebil med tilkoblet trailer i en åbnet port. Bilen viste sig at være meldt stjålet fra netop denne lagerhal i forbindelse med et indbrud i starten af juni måned i år.

De to anholdte er fortsat i politiets varetægt og skal afhøres til sagerne mandag formiddag, hvorefter politiets jurister afgør, om nogen af dem skal fremstilles i grundlovsforhør.

