Mulighed for gode vandreture skal gøres tydelig for gæster i Lejre - som her mellem Hvalsø og Tadre Mølle. Arkivfoto: Mie Neel

Turismen skal styrkes

Strategien skal være med til at gøre Lejre-oplevelserne tilgængelige, både i form af overnatningstilbud i shelters, campingpladser, autocampere eller på bondegård, og ved at sikre, at Lejre Kommune som destination og dens oplevelsestilbud er godt forbundet og nemme at finde for gæsterne.