Tomme boliger får ny fremtid

Flere af udlejningsbygningerne er blevet så dårligt vedligeholdt, at de i dag er i dårlig stand. Politikerne og embedsfolkene har derfor nu blikket rettet mod de eventuelle boliger, der er i sådan en forfatning, at det ikke er rentabelt at bringe boligen i en rimelig stand - men hvor et frasalg af grund og bolig vurderes at være mere hensigtsmæssig.