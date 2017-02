Thomas Stokholm, tidligere Venstre, repræsenterer nu Liberal Alliance i Lejres kommunalbestyrelse. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Thomas Stokholm går til LA

Lejre - 17. februar 2017 kl. 12:02 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Thomas Stokholm, der i december sidste år blev ekskluderet af Venstre i Lejre, har meldt sig ind i Liberal Alliance. Det skriver DAGBLADET Roskilde om lørdag.

Thomas Stokholm blev oprindeligt valgt ind for Venstre i Lejres komunalbestyrelse i 2009. Efter eksklusionen har han været løsgænger. Han er næstformand i job- og arbejdsmarkedsudvalget og medlem af kultur- og fritidsudvalget.

Eksklusionen havde blandt andet havde sin rod i problemer i samarbejdet med gruppeformand i Venstre, Line Holm Jacobsen. Venstre kritiserede samtidigt Thomas Stokholm for at udeblive fra gruppemøder.

Men Thomas Stokholm siger til DAGBLADET Roskilde, at han i den grad er kommet på rette hylde i Liberal Alliance, hvor også Jan Vedel Heine - ligeledes et tidligere Venstre-medlem - er repræsentant for partiet i Lejres kommunalbestyrelse. Det beretter han om i lørdags-udgaven af DAGBLADET Roskilde.

Om sit skifte siger Thomas Stokholm: - Jeg glæder mig til et godt samarbejde i Liberal Alliance og til at opnå endnu flere gode, politiske resultater under liste I. Jeg ser nu frem til at fortsætte indsatsen hos et liberalt parti.

Jan Heine glæder sig til at stå skulder ved skulder med Thomas Stokholm:

- Thomas og jeg kender hinanden tilbage fra vores fælles fortid i Venstre, og jeg glæder mig til, at vi igen skal danne fælles front under samme partibogstav. Thomas er en dygtig politiker og en god kammerat, som Liberal Alliance kan være stolte af at have med om bord, siger Jans Heine i en pressemeddelelse.

Landsformand for Liberal Alliance Leif Mikkelsen byder det nye kommunalbestyrelsesmedlem velkommen:

- Det er en glædelig nyhed, at Thomas har fundet ud af, han hører til hos os. Vi ser frem til samarbejdet og glæder os over, at vores kommunale fodfæste styrkes.

