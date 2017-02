Sæbybadet skal renoveres for halvanden million. Muligheden for at omdanne badet til et biologisk drevet bassin findes, men får ikke opbakning af foreningen, der driver badet. Arkivfoto: Hans Jørgen Johansen

Svømmebad får udskiftet anlæg

Kan Sæbybadet omdannes til et biologisk drevet bassin? Det er et spændende perspektiv, som Lejres politikere skal tage stilling til på kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar, skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Foreløbig har økonomiudvalget anbefalet, at der bevilges de 1,5 mio. kroner, der er afsat på budgettet, til renovering af Sæby-Gershøj Svømmebad. At få gjort noget ved svømmebassinet er nødvendigt, da varmebehandlingsanlægget ikke opfylder de lovmæssige krav til svømmebassiners indretning og vandkvalitet.

Men Junckerhaven, der ligger nær Nr. Hvalsø, er kendt i Danmark for sine svømmesøer, der bliver stadig mere populære. Firmaet har henvendt sig til kommunen med et forslag om, at Sæbybadet kan omdannes til et biologisk drevet bassin, og det tilmed til samme pris, som renoveringen koster.

Det ser dog ikke ud til, at foreningen, der driver svømmebadet, bakker op om et biologisk drevet bassin. Formanden for Sæby-Gershøj Svømmebad, Mikkel Hede fremhæver, at dette vil medføre væsentlige ulemper for brugerne af badet, først og fremmest på grund af temperaturen.