Se billedserie Et vue ind i bofællesskabet med toplans granbeklædte rækkehuse, som Eco-Village vil bygge.

Send til din ven. X Artiklen: Stort bofællesskab på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort bofællesskab på vej

Lejre - 13. januar 2017 kl. 12:39 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

21 familier er allerede skrevet op til det økologiske bofællesskab »Skråningen«, der planlægges som en gruppe på 52 boliger i Valdemarsgård udstykningen i det sydlige Lejre. Det skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Det skal i givet fald ske i »Område C« og være 2. etape af byggeriet i det attraktive område, dvs. lige syd for de parcelhusgrunde, som udstykkes i 1. etape. Begge områder ligger lige vest for Rorupvej. Længere mod vest, op til åen og gravhøje, må der ikke bygges.

En lokalplan skal bane vejen for byggeriet, og politikerne i teknik- og miljøudvalget har set på sagen og givet grønt lys. Men et mindretal - Jens K. Jensen (V) og Erik Falkenberg (DF) mener, at byggeriet skal være i ét plan.

Forvaltningen går i gang med at lave et forslag til en lokalplan, som indebærer, at der oprettes en ny vej, der hedder Skråningen.

Det er Eco-Village, som nu ønsker at etablere et økologisk bofællesskab. De 52 boliger får en boligstørrelse lige fra meget små boliger på 35 kvadratmeter op til 125 kvadratmeter. Der er syv varianter i størrelsen. Hensigten er at få en alsidig sammensætning af beboergrupper fra unge til enlige, ældre eller den store børnefamilie.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde fredag.