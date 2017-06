DAGBLADET Roskilde talte sidste uge med en række beboere i Hvalsø, som rammes af den planlagte afskaffelse af ordningerne for afhentning af storskrald og haveaffald. Nu er der lagt op til, at ordningerne forlænges et år. Foto: Agnete Vistar

Storskralds ordning forlænges et år

Lejre - 09. juni 2017 kl. 10:09 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikere i teknik- og miljøudvalget har lyttet til indsigelser fra borgere uden bil og anbefaler nu til videre behandling, at såvel storskralds- som haveaffaldsordningen forlænges et år, skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Det betyder, at ordningen omfatter to afhentninger af storskrald og én årlig afhentning af haveaffald i 2018. Mange borgere i især Hvalsø oplever, at den planlagte afskaffelse af de to ordninger er kommet bag på dem og bragt dem i en uheldig situation. De har indtrængende opfordret til, at ordningerne bevares.

- Det er et enigt udvalg, der mener, at vi må gøre noget for dem, der ikke selv har bil. Vi havde forventet, at de oplysninger, vi fik fra administrationen var alle de oplysninger, som var i sagen. Men vi kan forstå, at der er blevet sået tvivl om oplysningerne. Derfor indstiller vi, at ordningerne også gælder i 2018, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Martin Stokholm (S).

Teknik- og miljøudvalget anbefaler, at der skal foretages et nyt udbud og indgås en kontrakt for de to affaldsordninger. Udvalget anbefaler også, at det i andet kvartal af 2018 får forelagt forskellige modeller for videreførsel af en ordning for afhentning af storskrald og haveaffald.

