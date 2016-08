Stor DSV-hal får dispensation

Den store nye DSV-hal ved Øm, som bygges for tiden, har været ulovlig, fordi den var for høj. Men nu har den fået dispensation. Flere naboer er vrede og beskriver byggeriet som voldsomt markant, skæmmende og mastodontisk i landskabet, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

Det har vist sig, at hallen er opført med en højde på 10,65 meter - en meter over, hvad den fik dispensation til for halvandet år siden. Ydermere er der fjernet et højt beplantningsbælte mod det sydlige skel, som skal være der ifølge lokalplanen. Flere beboere i nærheden er vrede over den svulmende byggetrang på ejendommen.