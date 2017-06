Lejres kommunalbestyrelse var delt 13-12 i sagen om konkurrenceudsættelse af kommunens rengøring og dele af Vej & Park. Arkivfoto: Agnete Vistar

Spinkelt flertal for nej til at privatisere rengøring

Lejre - 26. juni 2017 kl. 12:28 Af Agnete Vistar

Et spinkelt flertal i kommunalbestyrelsen i Lejre har afvist at arbejde videre på at konkurrence-udsætte rengøring og Vej & Parks opgaver, skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

Mandag aften skulle partierne blandt andet stemme om at arbejde videre med at gøre ejendomsdriften mere effektiv ved at konkurrenceudsætte Samordnet Rengøring og dele af Vej & Park, to kommunale områder med henholdsvis ca. 50 og 60 medarbejdere.

Og det endte med at S, SF, R og Enh. nedstemte de fire borgerlige partier - V, DF, K og LA, der gik ind for at kommunen arbejder videre med konkurrenceudsættelsen. Blot én stemme adskilte de to fløje, 13-12.

Effektiviseringen af ejendomsdriften i Lejre tager afsæt i en nylig analyse af firmaet Reflexio, og flere repræsentanter for medarbejderne i Samordnet Rengøring og Vej & Park var til stede i rådssalen, med meget årvågne blikke.

