Sommerhuse: Her er ro og intet snobberi

Formanden for Bregnagergaard Grundejerforening, Hanne Halsnæs fortæller, at der er et større generationsskifte i gang i området. Betydeligt flere sommerhuse får nye ejere disse måneder, og yngre mennesker begynder at leve en stor del af deres weekendliv her.

- Vi overvejede at flytte uden for København, men vi arbejder begge inde i byen, og bruger den meget. I stedet købte vi en lille bjælkehytte her for to år siden, og det er blevet en oase for os. Der er jo fantastisk her. Her er ro og ikke den lysforurening, som vi kender fra byen. Det bliver virkelig mørkt og stille om natten - det skulle vi lige vænne os til - men vi er her næsten hver weekend og holder sommerferie herude, fortæller Brian Østerkjærhuus.