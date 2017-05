Lokalplanområdet for det nye Rema-byggeri er her afgrænset med rødt. De tre huse til højre forsvinder til fordel for Rema-butikken, der således får ryggen op mod Bogårdsvej. Lejre Kommunes materiale

Snart grønt lys til ny Rema-butik

Lokalplanen for den nye Rema-butik i Kirke Hyllinge ventes at blive godkendt, trods indsigelser fra Coop og Meny samt beboere på Bogårdsvej. Det skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Lokalplanen er på vej gennem det politiske system. Foreløbigt har politikerne i teknik- og miljøudvalget ensstemmigt anbefalet et go ahead, og kommunalbestyrelsen får det afgørende ord i slutningen af maj.

Coop, som står bag Fakta, ønsker ikke den planlagte gennemførselsvej fra Remas parkeringsplads til Bygaden. Og Coop har heller ingen interesse i, at der nu gives mulighed for endnu en dagligvarebutik i Kirke Hyllinge, mens Meny stiller spørgsmålstegn ved, om der virkelig er brug for endnu en sådan butik i byen.

Beboerne på Bogårdsvej er langt fra begejstrede for den nye Remabutik, som kommer til at ligge med ryggen op mod den lille villavej. De har ønsket at få lukket Bogårdsvej helt og ønsker regler for, hvor tidligt der må leveres varer til butikken, samt værditabserstatning for deres huse. Men der ser ikke ud til at være fastsat nogen bestemmelser i lokalplanen i forhold til beboernes ønsker.