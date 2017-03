Skoletrætte Bastian i guldtøj vinder børnenes MGP

- Det er det bedste i hele mit liv. Jeg er så glad lige nu, lød det fra vinderen på scenen.

Sangen handler om, at Bastian er træt af at sidde stille i skolen. Han vil meget hellere have frikvarter og hygge sig med vennerne.

Mere end 400 sange var blevet sendt ind til DR, og af dem havde ti fundet vej til showet i Jyske Bank Boxen i Herning, hvor årets show blev afholdt.

Det blev styret af børneværten Sofie Østergaard og sangerinden Barbara Moleko.

Efter de ti optrædener blev tre sange stemt i finalen af seerne. Foruden vindersangen var det JeppAnnas "Jeg kan gøre, hvad jeg vil" og Edwards "Dans med mig", der slap gennem nåleøjet.

Afgørelsen var tæt, men med 38 procent af seernes stemmer strøg Bastian til tops. Ukuleleduoen JeppAnna fik 35 procent af stemmerne, mens Edward endte på en tredjeplads med 27 procent.

Det var 17. gang, at børnenes MGP løb af stablen. Første gang var i 2000, da to piger i gruppen Femininum vandt med sangen "Sort, sort snak".

Kun i 2010 var der ikke noget MGP, fordi DR valgte at holde en pause for at overveje fremtidens koncept.

Sidste år var det pigegruppen Ida og Lærke, der vandt med sangen "Bar' for vildt", som også kickstartede lørdagens show.

Mens der blev voteret hjemme i stuerne, optrådte vinderen af de voksnes melodigrandprix, Anja Nissen. Desuden optrådte alle deltagerne sammen med fællesnummeret "Vi gør det igen".

I DR håber man, at lørdagens show og forløbet op til giver flere børn lyst til at "forfølge det, de brænder for".

- MGP 2017 er et godt eksempel på, at man kan have det sjovt, samtidig med at man udvikler sig, siger underholdningschef Jan Lagermand Lundme.