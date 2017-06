Værkstedsleder Sarah Henriksen, ses her i et af de hyggelige værelser i romantisk landstil, som lejes ud til fester og Bed & Breakfast. Foto: Jens Wollesen

Skole starter B&B - og udlejning til fest

Ud over udlejning af et stort selskabslokale i weekender med mulighed for at rumme 60 gæster - og overnatning for 12 af dem - har skolen også introduceret Bed & Breakfast på hverdage. Alt sammen i skolens nordlige bygning.