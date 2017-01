Skimmelsvamp lukker bibliotek

Lejre Kommune har besluttet at lukke Lejre Bibliotek, efter der er konstateret skimmelsvamp i bygningen. DSB, som ejer bygningen på Lejre Station, sætter nu en undersøgelse i gang for at få et overblik over omfanget af skimmelsvamp, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.