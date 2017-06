Sådan her tænkes søbænken at komme til at se ud. Den laves som en platform ud i søen med en bænk, afskærmet af siv. Lejre Kommunes materiale

Skiltetræ, hvalpesti og bigård

Lejre - 24. juni 2017 kl. 13:48 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næsten 600.000 kroner skal nu bruges til otte projekter, der kommer til at forny og forskønne bybilledet i Hvalsø, skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

En bigård, en søbænk, en hvalpesti med 20 skilte, et skiltetræ ved stationen, markedsaktiviteter - det har ikke skortet på gode ideer til, hvad man kan gøre for at vitalisere og forskønne Hvalsø bymidte.

Og nu begynder det for alvor at se konkret ud med områdefornyelsen i byen, for otte af ideerne tager form og har fået penge til at blive udført. Politikerne har lige frigivet 442.000 kroner til fem projekter, der skal føres ud i livet. I forvejen er 150.000 kroner sat af til tre mindre projekter. Alt sammen vil være med til at ændre Hvalsøs ansigt til det bedre.

En stribe arbejdsgrupper under den nydannede organisation, »Bysamarbejdet i Hvalsø«, har brainstormet sig frem til projekterne. Bysamarbejdet i Hvalsø har ansvaret for at gennemføre område-fornyelsen i byen, som er i gang frem til år 2021.

