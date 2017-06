Se billedserie Sebastian Offenbach gik ud af 8. klasse før tid og kom på Produktionsskolen Kohinoor. Det har givet ham et gevaldigt løft. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Sebastian er mønsterbryder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sebastian er mønsterbryder

Lejre - 10. juni 2017 kl. 12:16 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For lidt over et år siden var Sebastian Offenberg dødtræt af skolen. Den dengang 15-årige knægt havde svært ved at sidde stille og kunne ikke koncentrere sig om det boglige.

Men i dag er billedet vendt, skriver DAGBLADET Roskilde lørdag. Den 3. juli begynder Sebastian på en læreplads på restauranten »The Italian« på Vester Voldgade i København. Han har fremtidsdrømme og er indstillet på en karriere.

Forskellen på dengang og nu er et ophold på Produktionsskolen Kohinoor i Glim, hvor han nu har gået et år på linjen Mad & Muffins, efter at han før tid forlod 8. klasse på Hedegårdenes Skole i Roskilde.

- Jeg skulle være fortsat i skolen i Roskilde i 9. klasse, og det havde jeg ikke lyst til. Man sidder meget stille; det er kedeligt, og jeg kunne nogen gange føle, at lærerne var nogle røvhuller. Jeg var så træt af deres jargon. Men jeg har altid gerne villet lave mad. Så jeg snakkede med min UU-vejleder, som fortalte mig om Produktionsskolen Kohinoor, fortæller Sebastian.

Kenneth Pajor, der er linjeleder på Mad & Muffins, fortæller, at Sebastian været totalt pligtopfyldende. Og Sebastian kan berette, at han efter skiftet gik to gear op.

- Jeg har fået et forhold til fremtiden, efter jeg kom herud, fortæller han.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde lørdag.