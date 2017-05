Grethe Saabye (K) er nu også formand for et udvalg, der skal rådgive i sager om ansøgninger til Landdistriktspuljen. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Artiklen: Saabye formand for udvalg for Landistriktspuljen

Erhvervsministeren har nedsat et rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen, der skal bedømme ansøgninger til Landdistriktspuljen. Udvalget får fire medlemmer med Grethe Saabye (K) fra Kirke Saaby som formand.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har udpeget Grethe Saabye som formand for udvalget. Grethe Saabye er medlem af kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune og har stor viden om landdistriktsudvikling både i forhold til erhverv og turisme i kraft af sin rolle som formand for Erhvervs- og Turismeudvalget i Lejre.

- Det er en spændende opgave at skulle være med til at udvælge de rigtige projekter, så vi understøtter arbejdet med at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Jeg er optaget af at skabe lokal udvikling, og jeg ser frem til at komme i gang med arbejdet sammen med de øvrige medlemmer af udvalget, siger Grethe Saabye.