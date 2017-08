Fremtiden for bygningerne på Lejrevej er endnu uafklaret. Nu er det muligt for flere interesseneter at byde på den gamle skole. Foto: Agnete Vistar

Så er salgsklausulen ændret

Lejre - 16. august 2017 kl. 10:48 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt økonomiudvalg åbnede tirsdag op for, at bygningsmassen på adressen Lejrevej 15A-G kan sælges til visse andre formål, ikke kun boligformål. Det skete på et ekstraordinært møde i udvalget, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Forvaltningen havde lagt op til to forslag, og politikerne valgte Forslag 2, der åbner op for, at der nu kan bydes ind med projekter i eksisterende og/eller nye bygninger med henblik på boliger, institution, liberalt erhverv og lignende. Og gerne med en variation og mangfoldighed, der understøtter livet på tværs af generationer og livssituationer, som det hedder.

Økonomiudvalget besluttede lige før sommerferien at sætte Lejrevej 15 A-G - også kendt og husket som Allerslev gl. Skole - til salg, og udvalget godkendte enstemmigt udbudsmaterialet.

Men efter at Venstre efter sommerferien rejste sagen om klausulen omkring boligformål med et ønske om, at flere kan byde på Allerslev gl. skole, indkaldte borgmester Carsten Rasmussen (S) til fornyet behandling i økonomiudvalget af sagen om udbudsmaterialet. Muligheden for at købe bygningerne med henblik på nedrivning til fordel for nye boliger er der dog fortsat.

