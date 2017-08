Foreløbig oversigt over det kommende byggeri af ca. 51 almene boliger på Ryttergården. Lejre Kommunes materiale

Ryttergården: Flertal for 14 små boliger

Lejre - 30. august 2017 kl. 08:35 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som ventet blev fronterne trukket op i en langvarig debat, da kommunalbestyrelsen mødtes for at få en afgørelse på boligsammensætningen i den kommende bebyggelse på Ryttergårdens areal, tæt på bymidten i Kirke Hyllinge. Det skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Et flertal - S, SF, K, LA og Enh. - stemte for, at der bliver 14 små boliger på 50-55 kvadratmeter samt 24 tre-fire rums boliger på 75 kvadratmeter og 13 firerums boliger på 115 kvadratmeter.

Imod stemte V og DF, idet de mener, at det er for mange små boliger, og at der bør være færre boliger i det hele taget. Hvordan boligsammensætningen ender med at blive, afgøres dog først, når politikerne skal se på Lejre-Bramsnæs Boligforenings Skema A.

Venstres Line Holm Jacobsen foretrak 30 boliger på 80-120 kvadratmeter og fire-seks små akutboliger. Men hun var faktisk inde på, at den bedste økonomiske løsning ville være at sætte jordstykket til salg til højestbydende, så der kan bygges andelsboliger der. Indtægten vil være 6-8 mio. kroner.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) åbnede op for et ønske om flere boliger, der kan reserveres til seniorer på Ryttergården. Lejre Kommune forhandler med boligselskaberne om særlige fortrinsvilkår for beboere i de kommende almene boliger.

