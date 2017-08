Røgdykkere blev sat ind for at fjerne brændende træflis fra et fyrrum. Privatfoto

Røgdykkere fjernede brændende træflis

Meldingen om en gårdbrand på Åsen sent torsdag aften lidt før halv elleve lød alvorlig, men indsatsleder Ove Svendsen kunne hurtigt konstatere, at der ikke var reel ildløs. Der var dog masser af røg- og varmeudvikling i en mindre fyrrums-bygning, få meter fra to beboelsesejendomme. Årsagen var, at et træflisfyr ikke kunne lukkes ordentligt til, skriver DAGBLADET Roskilde fredag.