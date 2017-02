Rigtig godt regnskab på vej

Lejre Kommune kommer ud af 2016 med et historisk godt regnskab - et overskud på over 20 mio. kroner. Dog ser budgettet for 2017 allerede ud til at være i problemer, men forvaltningen mener, at fortsat stram styring kan få has på uforudsete udgifter, skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.