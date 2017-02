Se billedserie Børnene gik til sagen med ildhu søndag eftermiddag i Hvalsøhallerne. Foto: Agnete Vistar

Rekordmange børn til fastelavn

Lejre - 26. februar 2017 kl. 17:04 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

36 år er gået siden AOF og Socialdemokraterne i Hvalsø satte sig for at lave en fastelavnsfest på Hvalsø Skole. I dag er traditionen mere populær end nogen sinde - festen er forlængst vokset ud af skolen og over i hallen, og knyttet sammen med familiegudstjenesten i kirken, skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

- Jeg kan huske, da jeg var 7-8 år gammel og deltog i fastelavnsfesten. Jeg syntes det var sjovt, og det er en glæde i dag at give noget videre, som jeg syntes så godt om som barn, siger Rikke Zwisler, der er tovholder på det årlige arrangementet i hallen.

Det helt særlige ved fastelavn i Hvalsøhallerne er, at det er gratis at deltage, og fastelavnsbollerne fra SuperBrugsen er gratis for børnene.

- Det er meget vigtigt for os at lave dette arrangement gratis, for det skal ikke være prisen, der skal være afgørende. Ideen er, at alle skal kunne deltage, selv om de ikke alle har lige mange penge, understreger Rikke Zwisler.

