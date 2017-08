Rejsegilde - en stor dag for Roskildehjemmet

Det er et meget stort projekt, der er undervejs på Roskildehjemmet, der ligger på Gammelgårdsvej ved Nye Glim. Når alt står klar på forsorgshjemmet engang i begyndelsen af 2019, vil der være 50 boliger mod de nuværende 34. Og betydeligt bedre forhold end hidtil for alle - beboere såvel som medarbejdere.

Værkstedsbygningen indrettes med nye flotte værksteder, opholdsrum m.m. og står klar i slutningen af 2018, eller måske lidt ind i 19. Der bliver i hvert fald noget at fejre, for Roskildehjemmet blev stiftet i 2018, og der skal ikke megen hovedregning til at slutte, at det er et stort jubilæum, der skal fejres.