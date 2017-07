Se billedserie Udover fagligt indhold er der øvelser omkring samarbejde og udvikling af selvtillid og udholdenhed. Foto: Rita Vestergård

Rare puf giver anbragte børn et boost

Lejre - 01. juli 2017 kl. 08:19 Af Rita Vestergård Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næsten 40 anbragte børn får i disse uger et boost i dansk og matematik samt en ny selvtillid, der skal hjælpe dem videre til et godt liv med en uddannelse, skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

Lær for Livet har indtaget en stor Osted-skole i disse uger, hvor de 40 børn og unge fra hele landet er med på den første camp i et udviklingsforløb over seks år.

De mange børn og unge i alderen 9-13 år har alle det til fælles, at de er anbragt uden for hjemmet. De kan have mistet forældre eller have forældre, der ikke magter at tage sig af dem. Ofte er de også fagligt bagefter.

- Kun 30 procent af tidligere anbragte børn og unge har som 25-årige en ungdomsuddannelse mod 79 procent af de øvrige. Man har tit fokus på, at de skal trives. Vi har også fokus på det faglige, for når de kan noget, trives de også. De bliver livsduelige, fortæller Dorthe Pihl, kommunikationschef i Lær for Livet.

