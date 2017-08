Radikale opstiller fem til Lejre-valg

Lejre Radikale Venstre har i den sidste kommunalvalgs-periode haft én repræsentant i Lejres kommunalbestyrelse. Det ser partiet frem til vil fortsætte efter valget til november, og de Radikale har de bedste forhåbninger til at blive repræsenteret med endnu et medlem.

Samtidig med kommunalvalget er der også regionrådsvalg. Asta Rasmussen er opstillet på den radikale liste til regionsrådet. I den kommende kommunalbestyrelse vil partiet arbejde for at fastholde og udvikle kommunens grønne og økologiske profil.

»Vi vil fortsat have fokus på at dagtilbud, folkeskoler, SFO'er, samt fritidstilbud styrkes og udvikles som de læringsmiljøer, de er. Vi vil arbejde med at »Vores sted« og kernevelfærden fortsat er i fokus, og vi vil være meget opmærksomme på, at borgerne er en del af dette«, hedder det i en nys udsendt pressemeddelelse.

»Vi har et rigt og meget varieret kulturliv, som er et kæmpe aktiv for alle i Lejre Kommune. Det skal styrkes og indtænkes i vores læringsmiljøer, i Vores Sted og i vores arbejde med kernevelfærden. Vi vil også have fokus på at den kollektive trafik styrkes til gavn for alle«, lyder det.