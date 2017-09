Se billedserie Gæster strømmede til fra nær og fjern, og regnen blev trodset under teltene og parasollerne på Lejre Høstfestival 2017. Foto: Agnete Vistar

Pyt med regnen - 2500 kom til høstfestival

Lejre - 10. september 2017 kl. 08:28 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lejre Høstfestival blev lørdag et stort tilløbsstykke og trak flere mennesker end nogensinde før til lokalt politiker folkemøde, gadeteater, tango, Carl Quist-Møller, boder med mad og kunsthåndværk - og en fantastiisk stemning trods regnen, skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

Arrangørerne regner med, at op mod 2500 kiggede forbi. Det er 7. gang, at festivalen blev holdt, og der hersker ingen tvivl om, at traditionen har bidt sig fast. De første par timer var der lys over Lejre, ja endda lidt sol, før regnen satte ind og fortsatte med uformindsket styrke resten af dagen.

Der er to årsager til, at høstfestivalen er blevet sådan et tilløbsstykke. For det første er høstfestivalen de sidste par år styret fri af den økologiske trosfestival i Sæby; det er typisk de samme mennesker, der har lyst at komme de to steder. For det andet satser arrangørerne på kvalitet.

- Det er vigtigt, at festivalen ikke kun er et marked, men et mødested for mennesker i alle aldre. Vi lægger vægt på kultur med tilbud af underholdning i høj kvalitet. Sidste år havde vi digteren Søren Ulrik Thomsen, i år Carl Quist-Møller og gadeteatret Middleton, samt tango. Og så har vi lokalpolitisk folkemøde, fortæller Kirsten Løffler Reich, én af ildsjælene bag festivalen.

