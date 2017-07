Protest mod længere tid i toget

- Vi må som pendlere forvente, at bemanding, tog og skinner er i en sådan stand, at køreplanen kan blive bedre - ikke ringere.

- Transportministeren burde presse på for at finde fornuftige løsninger, Vi ser gerne, at der sættes fokus på, at de nødvendige forbedringer sker så hensigtsmæssigt som muligt, siger Erwin Næs, talsmand for Hvalsø og Lejre Pendlerklub.